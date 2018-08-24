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День незалежності 2018: у Києві провели Забіг у вишиванках

У Києві провели Забіг у вишиванках, приурочений до Дня незалежності України.

Забіг у вишиванках

У Києві на Русанівці пройшов Забіг у вишиванках, приурочений до Дня незалежності України, повідомила nadya_dodon в Instagram.

За інформацією організаторів, у забігу взяли участь близько 800 осіб.

Брали участь в ньому не тільки дорослі, а й діти. Дистанції були різні – від 100 м до 10 км.

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День незалежності 2018: у Києві провели Забіг у вишиванках / 5 фотографий

Читайте: Парад у Києві на День незалежності 2018

До слова, День незалежності України святкує уже 27-й рік поспіль. Про яке майбутнє мріють українці, дізналися Факти ICTV.

Фото: nadya_dodon, myroslava_ulianina, solovey.victoria

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