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День незалежності 2018: в Одесі збудували живий ланцюг

До Дня незалежності жителі Одеси вишикувалися у живий ланцюг з вишиванок.

На Потьомкінських сходах в Одесі до Дня незалежності України близько 2 тис. осіб у вишиванках вишикувалися в живий ланцюг, повідомляє Думская.

Жителі і гості міста вишикувалися в два живих ланцюги і розтягнули шеренгу по Приморському бульвару в сторону Воронцовського палацу.

Першим в патріотичний одяг нарядили пам’ятник Дюку де Рішельє. Минулого року у заході брали участь 2,6 тис. осіб.

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День незалежності 2018: в Одесі збудували живий ланцюг / 9 фотографий

Читайте: День незалежності 2018: у Києві провели Забіг у вишиванках

До слова, у мережі з’явилися знімки військового параду, який 24 серпня проходив у центрі Києва до 27-ї річниці Незалежності.

Фото: Думская

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