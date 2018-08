День незалежності України 2018: головні події року

Сьгодні ми дякуємо усім друзям команди, які допомагали під час тестувань та тренувальних таборів, навчали англійської, зустрічали, розважали, підтримували та вірили у нашу перемогу! Дякуємо волонтерам #InvictusGamesTeamUkraine! Без вашої підтримки нам було б набагато складніше 🙂 #яє #IAM

