День незалежності України 2018: головні події року

Сьогодні Україна відзначає 27-й рік незалежності. За цей час в країні відбулось багато значимих історичних подій. Щедрим на них був і останній рік. Факти ICTV зібрали найбільш вагомі позитивні та негативні дати, якими відзначилась Україна з моменту минулого Дня незалежності.

День незалежності України 2018 став приводом для спецпроекту Фактів ICTV, який розповідає про 2 негативні події, явища чи постаті, та 7 позитивних.

7 позитивних подій в Україні

Останні 365 днів відзначились чималою кількістю змін. Верховна Рада прийняла ряд важливих законів, серед яких створення Антикорупційного суду та зміни у формуванні політики нацбезпеки. Країна проголосила курс на створення єдиної церкви, а в медицині почалось реформування. Тож далі згадаємо найвагоміші з подій.

Нові стандарти освіти

5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про освіту. Документ передбачає створення трирівневої школи: навчання у початковій триватиме 4 роки і запроваджується вже у 2018 році. Базова середня освіта (гімназії) триватиме 5 років і вводиться з 2022 року, профільна середня освіта – 3 роки (ліцеї та заклади професійної середньої освіти) і запрацює з 2027 року.

Так само буде три форми навчання. Вони поділяються на формальну (офіційне підвищення рівня освіти), неформальну (тренінги, гуртки, курси) та інформальну (самоосвіта).

Школа стане профільною, а учні будуть обирати, навчатися їм в академічному ліцеї чи у професійному коледжі. Завдяки цьому зникне необхідність вивчення предметів, які в професійній діяльності людині не знадобляться.

Україна на Іграх Нескорених

30 вересня 2017 року вперше наша держава взяла участь у міжнародних змаганнях для поранених ветеранів та учасників бойових дій. Зважаючи на велике значення реабілітації бійців в нашій країні, участь у змаганнях була важливим кроком для України.

Дебют в канадському Торонто видався для України більш, ніж вдалим. Наша збірна здобула 14 медалей. З них 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових. Нагороди українські бійці вибороли у таких дисциплінах, як плавання, біг, гребля на тренажері та стрільба з луку.

Масштабний обмін полоненими

27 грудня 2017 року пройшов єдиний в минулому році обмін полоненими. Бойовики віддали Україні 73 полонених. Натомість мали отримати 306 чоловік, але 43 особи відмовилися їхати на окуповані території.

Додому повернулися військові та цивільні бранці терористів. Серед них – історик Ігор Козловський, ультраси Зорі Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров. Підлітки, які критикували окупаційну владу, були засуджені бойовиками за нібито шпигунство.

Про обмін з бойовиками до останнього майже нічого не було відомо. Лише напередодні Нового року близьких полонених запросили до столиці і вже, коли бранці потрапили до української сторони, повідомили радісну звістку.

Зимове золото

18 лютого 2018 року українець Олександр Абраменко на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані завоював золоту медаль у фристайлі в повітряній акробатиці. У третьому фіналі він набрав 128,51 бала. Золото Абраменка стало єдиною медаллю України на Олімпіаді в Південній Кореї.

Перемога українця стала першою у фрістайлі для країни. Цінність золота ще й у тому, що вітчизняним спортсменам рідко вдається підкорити п’єдестал переможців. За всю свою незалежність Україна поклала у свою скарбницю лише три зимових олімпійських золота.

Javelin для української армії

1 березня 2018 року міноборони США повідомило, що Держдеп схвалив надання Україні протитанкових ракетних комплексів на суму 47 мільйонів гривень. Допомога включає 37 пускових установок, 210 ракет до них, та тренувальні комплекси. За умовами поставників, зброю Україна має використовувати тільки в оборонних цілях.

Перші поставки летальної зброї прибули у квітні та значно покращили оборонний потенціал України. За повідомленнями Генштабу, у липні вітчизняні військові вже пройшли необхідне навчання та були готові до використання закордонної зброї.

Ryanair в Україні

23 березня 2018 року найбільша бюджетна авіакомпанія Європи оголосила про початок польотів з України. Літаки Ryanair здійснюватимуть рейси з Борисполя та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня цього року.

Голова Ryanair Майкл О’Лірі анонсував, що це лише перші напрямки в Україну. У планах – рейси з Одеси та інших українських міст. А середня вартість квитка на початкових порах становитиме 10 євро, а пізніше – 40.

Фінал Ліги чемпіонів

26 травня 2018 року в Києві на стадіоні Олімпійський відбувся фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018. Подія залучила близько 20 тисяч іноземних вболівальників до української столиці.

Результатом гри стала перемога іспанського Реал Мадриду над англійським Ліверпулем з рахунком 3:1. Футбольні фани запам’ятають матч, як перший в новітній історії, коли один клуб (Реал) виграв чемпіонат 3 рази поспіль.

А українців фінал Ліги чемпіонів здивував іноземними вболівальниками, частина з яких жила та святкувала футбольну подію просто неба у центрі Києва.

Негативні події

Не лише радісні сторінки є в українській історії за останній рік. Попри те, що бойові дії на Сході України не припиняються, а питання повернення Криму не рушає з мертвої точки, найбільше вразили країну події на її мирній частині.

Вибухи в Калинівці

26 вересня 2017 року у селі Калинівка Вінницької області зайнявся склад з боєприпасами. Внаслідок численних вибухів та пожежі довелось евакуювати 3 населені пункти та 30 тисяч місцевих жителів.

Пожежа в одному з найбільших арсеналів зброї України знищила тисячі тонн боєприпасів. Збитки від неї становили більше 50 мільйонів гривень, зруйнували 5 будинків та пошкодили ще майже півтори тисячі.

За два місяці військова прокуратура призначила штраф у 2 з половиною тисячі гривень офіцеру, що відповідав за пропускний режим на території складу. За версією слідства, через його недбальство працівники приватного підприємства пронесли легкозаймисті речовини на територію підрозділу з боєприпасами.

Харківське ДТП

18 жовтня 2017 року в Харкові сталася страшна аварія, яка вразила всю країну. Пізно ввечері позашляховик Lexus влетів у натовп людей, що стояли на зупинці у центрі міста. За кермом автомобіля виявилася 20-річна Олена Зайцева, прийомна дочка місцевого бізнесмена. Тоді в результаті аварії загинули шестеро людей, а всього машина збила 11 чоловік.

Адвокати винуватиці ДТП затягують судовий процес і намагаються пом’якшити вирок для Зайцевої. Зараз вона перебуває у харківському СІЗО, а лікара-нарколога, яка зробила висновок, що винуватиця аварії могла бути під дією наркотиків у момент зіткнення, розшукує поліція.

Як бачимо, останній рік був для України насиченим. І сьогодні, у День незалежності, залишається сподіватись тільки, що у наступному році радісних подій виявиться більше, ніж негативних.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк