День незалежності України 2018 (ОНЛАЙН)

День незалежності України у 2018 році традиційно відзначають 24 серпня. У цей день нашій державі виповнюється 27 років.

Святкування Дня незалежності України 2018 та парад у Києві Факти ICTV покажуть в онлайн-трансляції у відео і текстовому форматі.

У 1991 році Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки ухвалила Акт проголошення незалежності України.

З тих пір, з нагоди свята, на центральній вулиці Києва проходить традиційний військовий парад.

У 2018 році українцям на параді, який розпочнеться о 10.00 на Хрещатику, покажуть нову і модернізовану техніку. Також участь у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть 18 підрозділів з інших країн.

Зі зверненням до нації виступить президент України Петро Порошенко. До слова, глава держави привітав українців з Днем державного прапора.

Відзначимо, що у зв’язку зі святом українці відпочиватимуть три вихідних поспіль – з 24 по 26 серпня.

Будете дивитися парад на День незалежності? Так, по телевізору 35%, 700 votes 700 votes 35% 35%

Ні, не буду 27%, 535 votes 535 votes 27% 27%

Він взагалі не потрібен 20%, 412 votes 412 votes 20% 20%

Звичайно, піду на Хрещатик 18%, 365 votes 365 votes 18% 18% Всього голосів: 2012 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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До слова, у Києві 24 серпня під час проведення урочистих і святкових заходів рух транспорту буде обмежено.