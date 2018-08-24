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Москву зупинить об’єднана позиція цивілізованого світу – Порошенко

Президент України Петро Порошенко впевнений, що зупинити агресію Росії зможе об’єднана позиція цивілізованого світу з лідерством США.

Про це він сказав під час зустрічі з радником американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном, пише 112 Україна.

– Москву не зупинять футбольні чемпіонати, не зупинять весільні танці, не зупинять подарунки газових потоків. Москву зупинить об’єднана потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів США, – сказав він.

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Разом з цим Порошенко висловив подяку за санкції, введені Америкою проти РФ, і за Кримську декларацію.

Раніше повідомлялося, що до початку осінньої сесії Ради президент запропонує законопроект, що закріплює в Конституції курс євроатлантичної інтеграції України.

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