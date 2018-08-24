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Негода в Івано-Франківській області: зливи затопили Яремче

Через сильні зливи місто Яремче затопило.

Негода

Місто Яремче (Івано-Франківська область) затопило через сильні зливи, повідомляє місцеве видання Версії.

На вулицях течуть річки брудної води, а на дорогах утворилися затори.

Крім того, у місті випав град.

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Негода в Івано-Франківській області: зливи затопили Яремче / 7 фотографий

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До слова, у вихідні, 25 і 26 серпня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода. Лише на заході можливі дощі та грози.

Фото: Версії, WestNews

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