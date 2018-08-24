Через сильні зливи місто Яремче затопило.
Місто Яремче (Івано-Франківська область) затопило через сильні зливи, повідомляє місцеве видання Версії.
На вулицях течуть річки брудної води, а на дорогах утворилися затори.
Крім того, у місті випав град.
Негода в Івано-Франківській області: зливи затопили Яремче / 7 фотографий
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До слова, у вихідні, 25 і 26 серпня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода. Лише на заході можливі дощі та грози.
Фото: Версії, WestNews
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