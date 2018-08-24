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Парад до Дня незалежності з висоти пташиного польоту

У мережі з’явилися знімки військового параду, який 24 серпня проходив у центрі Києві до 27-ї річниці Незалежності.

Фото опублікував Інформатор.

У параді взяли участь 4500 військовослужбовців різних родів військ при 250 одиницях техніки. Хрещатиком проїхали танки, системи залпового вогню, самохідні установки, десантники і морські піхотинці на БТРах, а також провезли американські комплекси Javelin.

Читайте: Порошенко привітав українців з Днем незалежності

На параді зібралися тисячі людей з усієї України.

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Парад до Дня незалежності з висоти пташиного польоту / 4 фотографии

Нагадаємо, Факти ICTV стежили за парадом у Києві в режимі онлайн.

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