У мережі з’явилися знімки військового параду, який 24 серпня проходив у центрі Києві до 27-ї річниці Незалежності.
Фото опублікував Інформатор.
У параді взяли участь 4500 військовослужбовців різних родів військ при 250 одиницях техніки. Хрещатиком проїхали танки, системи залпового вогню, самохідні установки, десантники і морські піхотинці на БТРах, а також провезли американські комплекси Javelin.
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На параді зібралися тисячі людей з усієї України.
Парад до Дня незалежності з висоти пташиного польоту / 4 фотографии
Нагадаємо, Факти ICTV стежили за парадом у Києві в режимі онлайн.
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