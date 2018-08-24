Парад у Києві на День незалежності 2018 (ОНЛАЙН)

Військовий парад до Дня незалежності на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві почнеться о 10.00.

Президент України Петро Порошенко запросив усіх киян 24 серпня прийти на парад на Хрещатику з нагоди Дня незалежності.

На параді будуть представлені 250 одиниць військової техніки, у заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Усього Хрещатиком пройдуть 24 парадних розрахунки, що представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, які виконують завдання з охорони й оборони України.

Під час параду в День Незалежності вперше публічно представлять новий транспортний літак Ан-178. Також очікується презентація нових зразків озброєння і військової техніки, створених вітчизняним ОПК.

Стежити за парадом можна буде на Фактах ICTV в режимах відео і текстової трансляції.

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До слова, у Києві 24 серпня під час проведення урочистих і святкових заходів рух транспорту буде обмежено.

Фото: УНІАН