24 серпня багато людей прийшли в центр Києва подивитися на військовий парад до Дня незалежності. Після його закінчення всі відразу кинулися до метро Хрещатик і це спровокувало колапс у вестибюлі станції і біля турнікетів.

Про це повідомляє Інформатор.

Біля входу на станцію утворилися величезні черги, а щоб впоратися з великим потоком людей співробітникам метрополітену довелося поставити біля турнікетів спеціальну касу-скарбничку, куди люди кидали купюри по 8 гривень і проходили на перон. Касу-скарбничку використовують в метро під час великого напливу пасажирів. Ємність опечатана, з неї неможливо витягнути гроші. Їх вилучають працівники метро і вносять в касу.

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Уточнюється, що відразу після параду станція Майдан незалежності була закрита на вхід і вихід, тому в людей не залишалося іншого варіанту, окрім як йти на Хрещатик.







Після параду на станції метро Хрещатик виник колапс через наплив пасажирів / 4 фотографии

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Фото: Інформатор.