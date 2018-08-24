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Порошенко привітав українців з Днем незалежності

Президент України Петро Порошенко привітав українців з 27-ю річницею незалежності країни.

Петро Порошенко

Про це він написав у своєму акаунті Facebook.

– Свобода, Воля і Незалежність ніколи не давалися Україні легко. І хоча сьогодні за право бути незалежними, ми платимо високу ціну, захищаючи нашу Батьківщину від агресора, ми – згуртована непохитна нація, незалежна європейська держава, єдина неподільна Україна, про яку століттями мріяли покоління українців-борців за свободу нашої країни. З 27-ю річницею Незалежності України! – написав він.

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До речі, Факти ICTV зібрали найбільш вагомі позитивні і негативні дати, якими відзначилася Україна з моменту минулого Дня незалежності.

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