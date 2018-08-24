PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Порошенко вирішив закріпити в Конституції курс України на ЄС і НАТО/

Порошенко вирішив закріпити в Конституції курс України на ЄС і НАТО

До початку осінньої сесії Ради Порошенко запропонує законопроект, що закріплює в Конституції курс євроатлантичної інтеграції України.

Україна НАТО

Президент України Петро Порошенко має намір до початку 9-ї сесії Верховної Ради внести законопроект, який закріплює в Конституції курс євроатлантичної інтеграції країни.

– Я наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. І до відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстровано відповідний мій законопроект, – сказав глава держави, виступаючи в п’ятницю на військовому параді в центрі Києва з нагоди 27-річчя незалежності України.

Читайте: Порошенко привітав українців з Днем незалежності

Він підкреслив, що політики робитимуть усе “вдень і вночі”, щоб його ухвалити.

Нагадаємо, Факти ICTV стежили за парадом у Києві в режимі онлайн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Петро Порошенко
Порошенко привітав українців з Днем незалежності
Петро Порошенко
Україна в НАТО. Порошенко назвав умову для членства
Чому НАТО і РФ ніколи не зважаться на відкриту війну
Петро Порошенко і Валентин Резніченко в Дніпрі підняли найбільший прапор України
Порошенко вибачився за обіцянку швидко завершити АТО
НАТО пояснило Путіну, навіщо стягує війська до кордону РФ
Петро Порошенко
Ключ від миру в Кремлі, угода з окупантом є неприйнятною – Порошенко
Готовність номер один: 160 тис. бійців можуть повернутися на Донбас
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка