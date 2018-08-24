Порошенко вирішив закріпити в Конституції курс України на ЄС і НАТО

До початку осінньої сесії Ради Порошенко запропонує законопроект, що закріплює в Конституції курс євроатлантичної інтеграції України.

Президент України Петро Порошенко має намір до початку 9-ї сесії Верховної Ради внести законопроект, який закріплює в Конституції курс євроатлантичної інтеграції країни.

– Я наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. І до відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстровано відповідний мій законопроект, – сказав глава держави, виступаючи в п’ятницю на військовому параді в центрі Києва з нагоди 27-річчя незалежності України.

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Він підкреслив, що політики робитимуть усе “вдень і вночі”, щоб його ухвалити.

Нагадаємо, Факти ICTV стежили за парадом у Києві в режимі онлайн.