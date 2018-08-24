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США готові співпрацювати, аби запобігти втручанню РФ у вибори в Україні

США готові співпрацювати з Україною, аби запобігти можливому втручанню РФ у вибори.

США

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Америка готова співпрацювати з Україною, аби запобігти можливому втручанню Росії у вибори в 2019 році, повідомляє УНІАН.

За його словами, можливе втручання у вибори обговорювалося з президентом Петром Порошенком та представниками з питань безпеки обох країн.

Болтон додав, що застерігав Росію від втручання у вибори у Сполучених Штатах, в Україні чи будь-яких інших країнах.

– Ми публічно обговорюємо у Вашингтоні деякі кроки, яких вживаємо для запобігання втручанню у вибори з боку Росії й інших країн – Китаю, Ірану, Північної Кореї, – сказав радник з нацбезпеки.

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До слова, через санкції США проти РФ один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив приблизно 5 мільярдів швейцарських франків ($5 млрд), пов’язаних з Росією.

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