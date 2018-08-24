У США серйозно розглядають перспективу вступу України в НАТО

У США заявили, що підтримують Україну в її євроатлантичних прагненнях.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Америка підтримує Україну в її прагненні вступити в НАТО, повідомляє 24 канал.

За його словами, адміністрація президента США Буша в 2008 році запропонувала, щоб для України та низки інших країн прискорили програму по прийняттю в НАТО.

– Але з цим європейські колеги, на жаль, не погодилися. Але я думаю, що зараз наша адміністрація активно розглядає це питання, виходячи з інтересів України, кілька кроків було зроблено, але багато що залежить від України – яким чином Україна виконає умови, як політичні, так і військові. Але є прогрес, – сказав Болтон.

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Він додав, що за час свого існування Альянс продемонстрував, що є стабілізуючою оборонною силою в Європі.

До слова, президент Петро Порошенко запевнив, що вступ до НАТО для України буде реальним, коли наше озброєння буде максимально сумісне зі стандартами Альянсу.