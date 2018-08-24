PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У США серйозно розглядають перспективу вступу України в НАТО/

У США серйозно розглядають перспективу вступу України в НАТО

У США заявили, що підтримують Україну в її євроатлантичних прагненнях.

НАТО

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Америка підтримує Україну в її прагненні вступити в НАТО, повідомляє 24 канал.

За його словами, адміністрація президента США Буша в 2008 році запропонувала, щоб для України та низки інших країн прискорили програму по прийняттю в НАТО.

– Але з цим європейські колеги, на жаль, не погодилися. Але я думаю, що зараз наша адміністрація активно розглядає це питання, виходячи з інтересів України, кілька кроків було зроблено, але багато що залежить від України – яким чином Україна виконає умови, як політичні, так і військові. Але є прогрес, – сказав Болтон.

Читайте: Порошенко вирішив закріпити в Конституції курс України на ЄС і НАТО

Він додав, що за час свого існування Альянс продемонстрував, що є стабілізуючою оборонною силою в Європі.

До слова, президент Петро Порошенко запевнив, що вступ до НАТО для України буде реальним, коли наше озброєння буде максимально сумісне зі стандартами Альянсу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ООС
Болтон: Росія непрямо визнає участь у війні на Донбасі
США
США готові співпрацювати, аби запобігти втручанню РФ у вибори в Україні
Україна НАТО
Порошенко вирішив закріпити в Конституції курс України на ЄС і НАТО
Чому НАТО і РФ ніколи не зважаться на відкриту війну
НАТО пояснило Путіну, навіщо стягує війська до кордону РФ
Курбан-Байрам 2018: що за свято і як його відзначають в Україні та світі
Ліки
Гліцин та Атаракс. Аптеки знімають з продажу незареєстровані ліки (СПИСОК)
Леонид Кучма
Перший політ в космос, прийняття Конституції та розквіт економіки: Україна за часів Кучми
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка