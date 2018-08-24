Українська військова авіація виступить на авіашоу у Польщі

Українська військова авіація візьме участь в авіаційному шоу у Польщі.

Українська військова авіація братиме участь у міжнародному авіаційному показі International Airshow-2018, який пройде у Польщі, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

– В період з 24 по 27 серпня військова авіація Повітряних Сил Збройних Сил України візьме участь у Міжнародному авіаційному показі International Airshow-2018 з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних Сил Республіки Польща, який буде проходитиме на авіаційній базі Радом, – йдеться у повідомленні.

На шоу будуть виступатимуть екіпажі літаків Су-25УБ, Су-27УБ та Ан-26.

Очолить делегацію України генерал-лейтенант Аркадій Вашутін.

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До слова, Сполучені Штати Америки передали Україні два контрбатарейні радари, якими будуть оснащені Збройні сили України.