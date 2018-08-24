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Винищувачі Великої Британії перехопили російський літак над Чорним морем

Винищувачі Великої Британії перехопили над Чорним морем російський протичовновий літак Бе-12.

Винищувач F-15

Винищувачі британських Королівських Військово-повітряних сил Typhoon перехопили у небі над Чорним морем російський протичовновий літак Бе-12, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії.

Літак РФ вилетів з анексованого Криму та попрямував у сторону кордону НАТО.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, це вже другий випадок перехоплення літака РФ над Чорним морем за тиждень.

– Наша прихильність НАТО та європейській безпеці непохитна. Незалежно від того, перебуваєте ви в небі над Чорним морем і Прибалтикою, або на землі в Естонії, наші дії надсилають чіткий сигнал — ми колективно готові реагувати на будь-який акт агресії та будемо підтримувати наших союзників зі Східної Європи для запобігання будь-яких загроз, – заявив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон.

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До слова, 21 липня літак ВПС Великої Британії провів розвідку біля окупованого Криму.

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