ЗСУ понесли великі втрати на Донбасі: 5 загиблих, 7 поранених

За минулу добу бойовики 42 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в тому числі 3 рази із забороненого озброєння. П’ятеро українських військовослужбовців загинули, семеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Російські окупанти вели прицільний вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, – говориться до повідомленні.

Обстріли велися в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Північне, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

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– За минулу добу найгарячіше було на Луганському напрямку в районах населених пунктів Кримське і Новотошківське. Тут противник інтенсивно використовував артилерію і міномети, а також вдався до штурмових дій. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога і залишилися на займаних позиціях. Також окупанти здійснювали обстріли з 82 мм мінометів по наших позиціях поблизу Луганського, Чермалика та Лебединського, – передає штаб.

Протягом ночі бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Гнутове, Павлопіль і Водяне. Біля Кримського вночі знову відкрили вогонь з 122 мм артилерії, поблизу Павлополя застосували 82 мм міномети. Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України з початку доби немає.

За даними розвідки, за минулу добу 12 представників бандформувань ОРДЛО загинули, ще 20 отримали поранення.

Як повідомлялося, у Мінську домовилися про початок “шкільного перемир’я” з опівночі 29 вересня.