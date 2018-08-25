Бойовики обстріляли Врубівку зі 152-мм артилерії – загинув житель

День незалежності на Донбасі не пройшов тихо. Бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в тому числі із забороненого важкого озброєння. Один боєць Об’єднаних сил загинув, четверо дістали поранення.

24 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

Окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі із застосуванням забороненого важкого озброєння, повідомляє штаб ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках із 82-мм і 120-мм мінометів, 122-мм ствольної артилерії.

Ворог обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Широкине.

У районах населених пунктів Кримське, Південне, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Лебединське окупанти 17 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів і ствольної артилерії.

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При загостренні ситуації, коли виникала загроза життю військовослужбовців, підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для подавлення вогневих засобів противника.

Внаслідок бойових дій один наш захисник загинув, четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Окрім вогневого впливу на підрозділи, бойовики неприцільно обстріляли населений пункт Врубівка (Луганщина) зі 152-мм артилерійських систем. Загинув 35-річний місцевий мешканець, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення.

Раніше поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.

Фото: Міноборони