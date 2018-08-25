Чергували за їжу та сигарети. На Донеччині оголосили підозру чотирьом бойовикам

Поліцейські встановили місцезнаходження та притягнули до відповідальності чотирьох бойовиків, які стояли у витоків окупації Слов’янська та Лиману.

Поліцейські затримали чотирьох бойовиків, які стояли у витоків окупації Слов’янська та Лиману.

Терористи завербували їх на початку агресії для роботи на перших блокпостах, повідомляє Нацполіція.

Повіривши пропагандистам і маючи на меті підзаробити, навесні 2014 року новобранці чергували на незаконних пунктах фільтрації.

– У масках та без, зі зброєю або битою, найманці оглядали автомобілі та перевіряли громадян. Шукали українську символіку, яка була приводом відправити людину “на підвал”. Робота оплачувалася, у кращому випадку, їжею та сигаретами, – йдеться у повідомленні.

Так, 30-річний житель Лиманського району чергував на дорозі на в’їзді у своє село, бо агітатори сказали, що населений пункт нібито йдуть захоплювати “бандерівці”.

Коли чоловік побачив, що його обманули, залишив свій пост і повернувся до звичайного життя.

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Факт участі у бандформуванні ретельно приховував. Однак через 4 роки поліцейські знайшли докази його протиправної діяльності.

Тепер екс-учасник НЗФ постане перед судом. Йому та іншим бойовикам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що обговорення Росією питання миротворців на Донбасі може бути непрямим визнанням участі у війні проти України.

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