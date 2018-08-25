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Генсек ООН готовий сприяти відновленню миру в Україні

Генсек ООН Антоніо Гутерреш привітав президента Петра Порошенка з Днем незалежності, зауваживши, що готовий сприяти відновленню миру в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав президента Петра Порошенка з Днем незалежності України, повідомляє місія України в ООН.

– Підтверджую готовність докладати активних зусиль з метою відновлення миру, спонукання до економічного розвитку та забезпечення дотримання прав людини, – зауважив генсек ООН.

Читайте: ООН закликала посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу

До слова, президент Петро Порошенко переконаний, що зупинити агресію Росії зможе об’єднана позиція цивілізованого світу з лідерством США.

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