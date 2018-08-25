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Україна позичила на зовнішньому ринку $725 млн

Міністерство фінансів здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на $725 млн із терміном погашення у 2019 році.

Долар

Короткострокові облігації зовнішніх державних позик були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються, повідомляє Мінфін.

– Ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності, а також отримати переваги від гнучких умов залучення коштів, – йдеться у повідомленні.

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Мінфін продовжує реалізовувати затверджену стратегію управління державним боргом і планує у повному обсязі виконати план державних зовнішніх запозичень шляхом залучення коштів як від комерційних, так і від офіційних кредиторів.

Нагадаємо, приїзд місії МВФ до Києва заплановано з 6 по 19 вересня 2018 року.

Фото: Pixabay

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