Війна на Донбасі: бойовики застосовують заборонене озброєння

Бойовики з 7.00 до 18.00 7 разів обстріляли позиції наших військ на Донбасі. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, двічі бойовики під час обстрілу застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

– Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Золоте, Авдіївка, Гранітне, Гнутове, Водяне та Лебединське. Під час обстрілів в районі Авдіївки ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм.

Читайте: Бойовики обстріляли Врубівку зі 152-мм артилерії – загинув житель

До речі, поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.