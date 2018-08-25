PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Війна на Донбасі: бойовики застосовують заборонене озброєння/

Війна на Донбасі: бойовики застосовують заборонене озброєння

Бойовики з 7.00 до 18.00 7 разів обстріляли позиції наших військ на Донбасі. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, двічі бойовики під час обстрілу застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

– Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Золоте, Авдіївка, Гранітне, Гнутове, Водяне та Лебединське. Під час обстрілів в районі Авдіївки ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм.

Читайте: Бойовики обстріляли Врубівку зі 152-мм артилерії – загинув житель

До речі, поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чергували за їжу та сигарети. На Донеччині оголосили підозру чотирьом бойовикам
Бойовики обстріляли Врубівку зі 152-мм артилерії – загинув житель
ООС
Болтон: Росія непрямо визнає участь у війні на Донбасі
Чому Росія атакує Україну на свята – 3 причини
ЗСУ понесли великі втрати на Донбасі: 5 загиблих, 7 поранених
Чому НАТО і РФ ніколи не зважаться на відкриту війну
Бойовики відкрили вогонь по бійцям ЗСУ – 5 загиблих, 7 поранених
Їх там немає, але ми бачимо: яка кількість та роль росіян у війні на сході України
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка