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Донбас відновлюватимуть усім світом

Петро Порошенко має намір закликати країни ЄС взяти шефство над відновленням міст Донбасу.

Президент України Петро Порошенко має намір закликати країни Європейського Союзу взяти шефство над відновленням конкретних населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

– Українські посли займатимуться декількома дуже важливими речами – мобілізацією коштів світу для відновлення інфраструктури Донбасу, – сказав Порошенко в неділю в Авдіївці (Донецька обл.), пише Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що зібрані кошти підуть, у тому числі, і на будівництво доріг на Донбасі.

За словами глави держави, керівництво України та її дипломатичні представництва робитимуть усе, “щоб кожна країна Європейського Союзу взяла на себе відповідальність за відновлення конкретного населеного пункту на Донбасі – у Донецькій і Луганській областях”.

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Також Порошенко зазначив, що в Авдіївку в неділю прибули керівники диппредставництв України в інших державах, з якими він має намір обговорити це питання.

Як повідомлялося, Порошенко заявив, що Донецьк скоро звільнять від окупації.

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