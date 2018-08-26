PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Графік шкільних канікул 2018-2019 у Києві/

Графік шкільних канікул 2018-2019 у Києві

Опубліковано графік канікул для учнів у загальноосвітніх школах Києва.

Відповідний лист для керівників навчальних закладів розміщено на сайті Департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації.

Так, навчальний рік традиційно стартує 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня 2019 року. Тривалість канікул протягом року не може бути коротше 30 днів. Також Департамент рекомендує столичним школам організувати навчальний процес за семестровою системою в два семестри, відповідно 3 вересня – 21 грудня і 8 січня – 31 травня.

Читайте: Якісно і бюджетно: де та за скільки купити модну шкільну форму

При цьому осінні канікули у Києві пропонується провести з 29 жовтня по 4 листопада, зимові – з 22 грудня по 8 січня і весняні з 25 по 31 березня.

До слова, Факти ICTV розібралися, які зміни чекають на школи 1 вересня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кличко: Сьогодні в багатьох українців змінилося сприйняття незалежності
Чого найбільше хочуть українці: на Хрещатику створили карту бажань
Парад у Києві на День незалежності 2018
У Києві з’являться патрульні на мотоциклах
Київ звернувся до Кабміну, щоб пришвидшити укладання договору з НАК Нафтогазом на поставку газу
Граната
У Києві чоловік підкинув гранату під двері колишньої коханки
Святкування Дня прапора: Київ почали перекривати (СПИСОК ВУЛИЦЬ)
У Києві загорілось авто з водієм всередині. Чоловік госпіталізований
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка