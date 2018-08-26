Графік шкільних канікул 2018-2019 у Києві

Опубліковано графік канікул для учнів у загальноосвітніх школах Києва.
Відповідний лист для керівників навчальних закладів розміщено на сайті Департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації.
Так, навчальний рік традиційно стартує 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня 2019 року. Тривалість канікул протягом року не може бути коротше 30 днів. Також Департамент рекомендує столичним школам організувати навчальний процес за семестровою системою в два семестри, відповідно 3 вересня – 21 грудня і 8 січня – 31 травня.
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При цьому осінні канікули у Києві пропонується провести з 29 жовтня по 4 листопада, зимові – з 22 грудня по 8 січня і весняні з 25 по 31 березня.
До слова, Факти ICTV розібралися, які зміни чекають на школи 1 вересня.