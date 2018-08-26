Коли чекати бабине літо і перший сніг: прогноз погоди на осінь

Синоптики кажуть, що загалом осінь 2018 року буде без особливих сюрпризів.

Зокрема, у вересні не очікується різких перепадів температур вдень і вночі, пише aif.ua.

За прогнозами синоптиків, середньодобова температура буде на рівні +17 градусів: вдень – близько 23 градусів тепла, вночі приблизно 12 градусів вище нуля.

Тобто, протягом більшої частини місяця все ще буде тепло, як влітку. Тільки під кінець вересня почнуться дощі.

– Зміна клімату, яку ми зараз переживаємо, буде позначатися в будь-який час року. Через будь-які перепади температур – від тепла до холоду і навпаки – обов’язково будуть утворюватися штормові явища. Особливо це характерно для південного регіону. Треба бути готовим до цього, адже така кліматична дійсність буде зберігатися і в наступні роки, – розповіла завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Водночас народний синоптик Леонід Горбаль стверджує, що перші осінні дощі можуть піти вже 10 вересня, а 15 числа почнеться так зване перше бабине літо, яке триватиме до 25 вересня.

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Інший народний синоптик, Володимир Деркач, передбачає, що початок вересня буде мінливим.

За його словами, очікуються невеликі опади і коливання температур, лише під кінець першої декади злегка потеплішає. Друга декада розпочнеться з теплої для вересня погоди, але в кінці прийде похолодання з опадами, хоча і не дуже сильними. А під час третьої десятиденки буде відносно прохолодно, з дощами, але не дуже інтенсивними.

Жовтень, за прогнозами Горбаля, буде досить теплим:

– Початок місяця буде ясним і теплим, але вже 3-4 числа осінь нагадає про себе сильними бурями з дощами і зниженням температури до +8 градусів. Відразу після цього – друге бабине літо з денною температурою до +20 градусів і вище. Воно триватиме тиждень. Друга декада розпочнеться зниженням температури до +12 градусів вдень і +5 вночі. Але свято Покрова (14 жовтня) буде сухим. У другій половині місяця очікується похолодання і короткі нічні заморозки.

Деркач із ним не погоджується і прогнозує, що жовтень почнеться з прохолоди і опадів, хоча не дуже сильних, але до кінця першої декади погода покращиться, і на завершення цього періоду буде комфортною. Більш того, на початку третьої декади від обіцяє похолодання, після якого потеплішає і прийде бабине літо.

Листопад, за спостереженнями Горбаля, почнеться сирою погодою, 1-3 числа буде дощ, а 4-7 – легкий мороз. Потім, до 14 листопада, буде ясно, сухо і тепло, а 15-17 пройдуть дощі. Але вже з 18 числа і до кінця місяця можливі невеликі морози, які поступово будуть посилюватися. Справжня зима може початися 27 числа – в цей день очікується рясний сніг.

Деркач прогнозує, що на початку першої декади листопада будуть погожі дні, а під кінець місяця – різке похолодання.

Нагадаємо, нещодавно у Києві пройшла сильна злива, яка знову перетворив вулиці на річки.