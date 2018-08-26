Літаки ЗСУ показали найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі

Авіація Повітряних Сил ЗСУ бере участь в міжнародному авіаційному показі Radom International Airshow 2018 у Польщі.

У період з 24 по 27 серпня авіація Повітряних Сил Збройних Сил України бере участь в міжнародному авіаційному показі Radom International Airshow 2018 з нагоди 100-ї річниці з дня створення Збройних сил Республіки Польща, який проходить на авіабазі Радом, пише Ukrmilitary.

На Radom International Airshow-2018 представлена авіаційна техніка — Су-25 299-ї бригади тактичної авіації, Су-27 831-ї бригади тактичної авіації та Ан-26 456-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України.

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Делегацію очолює перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Аркадій Вашутін.

До слова, раніше Україна взяла участь в авіашоу Danish Air Show 2018 у Данії.

Фото: Dennis vd Wiel