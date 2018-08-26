PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Літаки ЗСУ показали найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі/

Літаки ЗСУ показали найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі

Авіація Повітряних Сил ЗСУ бере участь в міжнародному авіаційному показі Radom International Airshow 2018 у Польщі.

У період з 24 по 27 серпня авіація Повітряних Сил Збройних Сил України бере участь в міжнародному авіаційному показі Radom International Airshow 2018 з нагоди 100-ї річниці з дня створення Збройних сил Республіки Польща, який проходить на авіабазі Радом, пише Ukrmilitary.

На Radom International Airshow-2018 представлена авіаційна техніка — Су-25 299-ї бригади тактичної авіації, Су-27 831-ї бригади тактичної авіації та Ан-26 456-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України.

Читайте: Український прапор скоро майорітиме в Донецьку – Порошенко

Делегацію очолює перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Аркадій Вашутін.

До слова, раніше Україна взяла участь в авіашоу Danish Air Show 2018 у Данії.

Фото: Dennis vd Wiel

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У пошуках кращого життя: куди їдуть і чим займаються українці за кордоном
Військовий літак
Українська військова авіація виступить на авіашоу у Польщі
Смоленська катастрофа
Через 8 років. РФ дозволила Польщі оглянути уламки літака Качиньського
У Польщі вперше застосували закон про нацпам’ять проти українського історика
Побили і погрожували: у Польщі з мачете напали на молоду пару з України
Подорож до Польщі: цікаві місця та ціни
ДТП з українцями у Польщі: постраждалих залишили без медичної допомоги
ДТП
ДТП з українцями у Польщі: водія автобуса заарештували
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка