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На Донбасі бійці підірвалися на мінах: 2 загинули, 4 поранені

Двоє військових ЗСУ загинули, одного поранено, ще трьох травмовано через підрив на мінно-вибухових пристроях.

Зокрема, сьогодні на Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад мали місце два випадки підриву, повідомляє прес-центр ООС.

– В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, в районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військового стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого двоє військовослужбовців загинули та двоє отримали бойові травми.

За даними фактами проводиться перевірка.

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Днями поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.

Фото: Міноборони

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