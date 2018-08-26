На Донбасі бійці підірвалися на мінах: 2 загинули, 4 поранені

Двоє військових ЗСУ загинули, одного поранено, ще трьох травмовано через підрив на мінно-вибухових пристроях.
Зокрема, сьогодні на Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад мали місце два випадки підриву, повідомляє прес-центр ООС.
– В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, в районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військового стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого двоє військовослужбовців загинули та двоє отримали бойові травми.
За даними фактами проводиться перевірка.
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Днями поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.
Фото: Міноборони