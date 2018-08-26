Не тільки порти: навіщо насправді Росії хаос в Азовському морі

Останні дії РФ в акваторії Чорного і Азовського морів свідчать про прагнення Кремля перекрити Україні доступ до моря, перетворивши з морської держави на континентальну.

Таку думку в ефірі Еспресо.TV висловив віце-адмірал, командувач ВМС України в 2014-2016 рр. Сергій Гайдук.

– Проект “Новоросія” знаходиться в Росії на порядку денному, а дії, які проводяться на приморському фланзі в Чорному і Азовському морях, є кроками Росії, що стосуються реалізації цього проекту, – вважає він.

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За його словами, економічний тиск на Маріупольський і Бердянський морські порти має не тільки суто економічний вплив.

– Ми повинні розуміти, що в цих портах працює до 5 тис. портовиків, які в разі втрати роботи можуть проводити акції соціального характеру, тобто можуть бути соціальні коливання серед населення, і тут прорахунок йде в тому напрямку, – пояснив Гайдук.

Віце-адмірал також зазначив, що Кремль буде використовувати подібні акції для реалізації “найгіршого сценарію – прорубанія коридору, який йде уздовж Азовського моря”.

Раніше стало відомо, що керівництво України вивчає силовий сценарій розблокування ситуації в Азовському морі.

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