Омелян про сполучення з РФ: Їздити до країни-агресора – неприпустимо

Офіційний Київ планує посилити контроль за українсько-російським кордоном.

Людям, які або працюють на території країни-агресора, або хочуть відвідати Росію, до прикладу, з туристичною метою, потрапити туди буде вельми проблематично.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі ресурсу Ліга.net.

– Щодо припинення сполучення з Росією, то логіка – дуже проста. По-перше, якщо ви забули, я нагадаю: у нас іде війна з РФ. Наші люди гинуть на фронті. Таким чином, ми мінімізуємо ризик терористичних загроз. Те саме, що було з авіацією. По-друге, українські громадяни, які перебувають на території РФ, постійно є під загрозою арешту або будь-яких маніпуляцій з боку правоохоронних органів РФ. Це відбувалося не раз, – зауважив чиновник.

За його словами, щомісяця офіційний Київ отримує десятки фактів повідомлень про те, що когось затримали або хтось сидить у в’язниці.

– Натомість у державі у достатньо великій кількості створюються нові робочі місця. Протягом двох років в Центральній і Західній Україні було відкрито приблизно 100 заводів. У Львівській, Вінницькій областях. До прикладу, це компанії автомобільної індустрії, які займаються виготовленням компонентів. Так, у Львівській області є близько 500 робочих місць на кожному заводі. І на цих нових заводах існує проблема з кадрами, бо їх важко знайти. В будь-якому разі, якщо людина вирішила працювати за кордоном, це її вибір. Набагато безпечніше та краще у плані грошей працювати в країнах Європейського Союзу, ніж у Росії, – підкреслив Омелян.

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У зв’язку з вищевикладеною інформацією, він робить висновок, що варто посилити тиск за українсько-російських кордоном.

– Думаю, ми знайдемо рішення. Це одна з умов комплексу заходів проти РФ, з якою ми перебуваємо у стані війни. Після того, як це рішення підтримає уряд, ми зможемо прокоментувати кожне з них. Я тяжко уявляю ситуацію, коли під час війни Радянського Союзу з Німеччиною, їздили б до родичів туди. Загалом, вважаю, що у стані війни, їздити в країну-агресор – неприпустимо, навіть на історичні місця, де є захороненими великі українці, – резюмував очільник Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше, анонсуючи нові обмеження у сполученні з Росією, Омелян заявив, що “до Москви ходитимуть лише ведмеді”.