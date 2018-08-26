Підвищення соцзахисту військових: Порошенко підписав закон

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким надається учасникам операції Об’єднаних сил право на користування всіма державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій.

Глава держави підписав документ під час поїздки на Донбас, про що повідомив у Facebook.

– Забезпечуються і гарантуються права українського війська у зв’язку із проведенням операції Об’єднаних сил. У той же час, гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогодні, я переконаний, що це той шлях, яким ми рухаємося у дуже правильному напрямку, – підкреслив Порошенко.

Зазначається, що метою документу є забезпечення соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, а також стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, та інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів.

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Нагадаємо, Міністерством оборони прийнято рішення щодо підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року.