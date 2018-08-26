Стан здоров’я Гандзюк погіршився

Стан постраждалої від нападу співробітниці міськради Херсона Катерини Гандзюк погіршився.
Про це йдеться в повідомленні у Facebook-спільноті Хто замовив Катю Гандзюк?, яку створили активісти й журналісти.
– У Катерини погіршився стан. Ми впевнені, що вона з мужністю перенесе і лікування, і післяопераційну реабілітацію, але ми змушені попросити вас допомогти в пошуку і доставці ліків в Україну. Специфіка хімічних опіків такої площі й глибини ураження змушує лікарів винахідливо, а часом й експериментально підходити до лікування.
Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до нових препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому придбати їх можна тільки за кордоном, – йдеться в повідомленні.
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Активісти звернулися за допомогою в купівлі необхідних препаратів за кордоном.
У повідомленні йдеться, що гроші на ліки Гандзюк зібрали за дві години.
Нагадаємо, Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня в Херсоні.