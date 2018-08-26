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Факти / Україна / Стан здоров'я Гандзюк погіршився/

Стан здоров’я Гандзюк погіршився

Стан постраждалої від нападу співробітниці міськради Херсона Катерини Гандзюк погіршився.

Про це йдеться в повідомленні у Facebook-спільноті Хто замовив Катю Гандзюк?, яку створили активісти й журналісти.

– У Катерини погіршився стан. Ми впевнені, що вона з мужністю перенесе і лікування, і післяопераційну реабілітацію, але ми змушені попросити вас допомогти в пошуку і доставці ліків в Україну. Специфіка хімічних опіків такої площі й глибини ураження змушує лікарів винахідливо, а часом й експериментально підходити до лікування.

Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до нових препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому придбати їх можна тільки за кордоном, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Напад на Гандзюк: підозрювані зізналися у злочині

Активісти звернулися за допомогою в купівлі необхідних препаратів за кордоном.

У повідомленні йдеться, що гроші на ліки Гандзюк зібрали за дві години.

Нагадаємо, Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня в Херсоні.

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