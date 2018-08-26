У центрі окупованого Сімферополя заспівали хіт Океану Ельзи

Двоє вуличних музикантів виконали у центрі окупованого Сімферополя відомий хіт українського гурту Океан Ельзи Я не здамся без бою.
Відео виступу виклав у Twitter кримчанин Aliev Eldar.
На кадрах видно, що послухати музикантів зібралося чимало перехожих.
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Виступ хлопців оцінили гучними оплесками.
Оккупированный Крым. Центр Симферополя – играет украинская песня группы «Океан Эльзы » – я не сдамся без бою. pic.twitter.com/yWc3HMSisS
— Aliev Eldar (@aliev_aliev) 26 августа 2018 г.
До речі, ми зібрали найцікавіші факти про Вакарчука, а також склали ТЕСТ, який перевірить, як добре ви знаєте пісні Океанів.
Фото: скрін відео Aliev Eldar