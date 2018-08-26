Український прапор скоро майорітиме в Донецьку – Порошенко

Президент Петро Порошенко переконаний, що Донецьк скоро звільнять від окупації.

Про це йдеться на його сторінці в Facebook з нагоди днів Рівного та Донецька.

– Рівняни святкують день рідного міста на вільній українській землі, а Донецьк, на жаль, поки залишається тимчасово окупованою територією, – зазначив президент.

– Ми продовжуємо боротьбу за повернення донеччан в Україну. Скоро наш прапор знову майорітиме в українському Донецьку!, – впевнений він.

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Нагадаємо, спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що готовий відвідати окупований нині Донецьк після його звільнення.