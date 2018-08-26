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Зламався літак. Українці застрягли в Анталії

Українські туристи не можуть вилетіти додому з аеропорту турецького курорту Анталія.

Літак

Громадський діяч Володимир Таран повідомив у Facebook, що туристам доведеться чекати до завтра – поки відремонтують літак.

При цьому на сайті туристичної компанії зазначено, що рейс мав вилетіти сьогодні о 12.00 і прибути до Києва о 14.30. Статус цього рейсу – очікується о 19.25.

Читайте: Діти до 16 років тепер можуть подорожувати самі – умова

Нагадаємо, у липні з аеропорту турецького курорту Анталія не могли вилетіти 170 пасажирів з України.

Фото: Рixabay

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