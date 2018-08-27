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$250 млн від США – що має зробити Україна, аби отримати допомогу

США вимагають, щоб Україна рухалася у бік прозорості закупівлі озброєнь та шукала нові підходи у роботі ВПК.

Надання Україні допомоги в рамках оборонного бюджету США на суму $250 млн буде завершене тільки тоді, коли Україна виконає низку умов щодо здійснення реформ.

Про це заявив у спілкуванні з журналістами в МЗС посол України в США Валерій Чалий, повідомляє Європейська правда.

– Ці кошти прийдуть під певними умовами. Якщо ми продовжимо реформування (ЗСУ та оборонно-промислового комплексу. – Ред.), то ми отримуємо решту, – пояснив він.

За словами Чалого, існує визначений календарний план виконання умов. Так умовою на поточний рік було ухвалення закону про нацбезпеку.

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– Це ми виконали. На наступний рік маємо інші умови – це прозорість закупівлі озброєнь, тобто прозорість Укроборонпрому, нові підходи у роботі ВПК, – зазначив дипломат.

Як відомо, в серпні Трамп підписав оборонний бюджет, що передбачає надання $250 млн Україні.

Фото: Getty Images

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