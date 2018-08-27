Більше не Росія: топ-5 країн, звідки приїхали туристи до Києва

Велика кількість білорусів приїжджає до Києва, щоб потім відправитися до берега Чорного моря.

За словами начальника Управління туризму та промоцій КМДА Антона Тараненка, “портрет” туристів Києва в останні роки змінився: якщо в 2013-2014 рр. більше 50% з них були з Росії та пострадянських країн, то в останній рік у п’ятірку увійшли Білорусь, Ізраїль, США, Німеччина і Туреччина, пише Інтерфакс-Україна.

– На перше місце вийшла Білорусь, і це виключно тому, що велика кількість білорусів приїжджає до Києва, оселяється тут на добу-дві, а потім їде до берега Чорного моря, тобто, це – короткостроковий туризм. Ізраїль зростає щороку, а завдяки поверненню круїзів до Києва до нас їдуть представники туристичного кластера США і Німеччини. Туреччина завжди в п’ятірці. Зростає також потік з Італії, Франції та Великої Британії, – зазначив начальник управління туризму КМДА.

Читайте: Архітектура, природа і відпочинок! Топ-7 найкрасивіших міст Європи

Управління туризму та промоцій КМДА планує за підсумками 2018 року збільшити потік іноземних туристів до столиці на 25% у порівнянні з 2017 роком – до 2 млн осіб.

– У нас на цей рік план – 2 млн іноземних туристів. У цьому році ми майже наблизилися до рівня 2013 року. Це літо стало рекордним за останні чотири роки. За півроку-2018 Київ відвідало понад 850 тис. іноземних туристів, тоді як в аналогічний період 2013 року – 660 тис., – сказав він на прес-брифінгу в понеділок.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список країн, де найчастіше грабують туристів.