Чим замінять табелі для першокласників – відповідь МОН

Старі табелі першокласникам замінять на Свідоцтво досягнень. У них описуватимуть успіхи учнів, а не результат.
Свідоцтво про досягнення фіксуватиме характеристику особистих досягнень школяра, оцінюватиме його активність і самостійну роботу на уроці, а також співпрацю з іншими учнями, йдеться у наказі Міносвіти.
Згідно з новими правилами, вчителі оцінюватимуть предметні компетентності першокласників за чотирирівневою системою:
- має значні успіхи;
- демонструє помітний прогрес;
- досягає результату з допомогою вчителя;
- ще потребує уваги та допомоги у вивченні того чи іншого предмета.
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У жовтні буде заповнюватися перша частина свідоцтва (проміжний звіт), а у травні – друга (підсумковий звіт).
У першому класі оцінювання матиме описовий характер рівня навчання, старанності, соціальної поведінки, проте не характер результату.
Нагадаємо, через реформу освіти на українських школярів чекає низка змін. Найбільше їх буде в початкових класах.
Факти ICTV з’ясували, що зміниться у школах із 1 вересня.
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