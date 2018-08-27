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Чим замінять табелі для першокласників – відповідь МОН

Старі табелі першокласникам замінять на Свідоцтво досягнень. У них описуватимуть успіхи учнів, а не результат.

Свідоцтво про досягнення фіксуватиме характеристику особистих досягнень школяра, оцінюватиме його активність і самостійну роботу на уроці, а також співпрацю з іншими учнями, йдеться у наказі Міносвіти.

Згідно з новими правилами, вчителі оцінюватимуть предметні компетентності першокласників за чотирирівневою системою:

  • має значні успіхи;
  • демонструє помітний прогрес;
  • досягає результату з допомогою вчителя;
  • ще потребує уваги та допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

Читайте: Які класи омине реформа шкільної освіти

У жовтні буде заповнюватися перша частина свідоцтва (проміжний звіт), а у травні – друга (підсумковий звіт).

У першому класі оцінювання матиме описовий характер рівня навчання, старанності, соціальної поведінки, проте не характер результату.

Нагадаємо, через реформу освіти на українських школярів чекає низка змін. Найбільше їх буде в початкових класах.

Факти ICTV з’ясували, що зміниться у школах із 1 вересня.

Фото: Dreamstime

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