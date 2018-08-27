24 серпня в Україні відсвяткували 27-й День незалежності і, хоча свято вийшло прекрасним, жителі столиці вели себе не так, як це прийнято в ведучих країнах світу.

24 серпня до Дня незалежності України у Києві пройшов військовий парад, на якому продемонстрували техніку та силу української армії.

Звичайно, не секрет, що Україна вже давно націлена на співпрацю з Європою і Європейським Союзом, та й наші громадяни звикли вважати себе європейцями. Але ось поведінка у нас аж ніяк не європейська. Прогулюватися вулицями Києва після свят стало дуже неприємно, адже кількість сміття на тротуарі значно збільшилася.

І якщо сміття на вулицях неприємне, але досить часте явище у столиці, то набережну цього разу завалили цілими купами відходів. “Європейці” вирішили залишити на вулиці не тільки пакети з Макдональдза, а й купу інших пакетів, склянок, пляшок з-під води і спиртного. Звичайно, наявність більшої кількості сміттєвих кошиків могло б виправити ситуацію, але в даному випадку не радує, що українці, які хочуть бути частиною Європи, не можуть себе вести належним чином.





День незалежності 2018: чому на вулицях залишилося стільки сміття і як це змінити / 3 фотографии

Пронести з собою 10 хвилин пакетик зі сміттям з Макдональдза або пляшку з-під допитого соку, щоб він досяг сміттєвого кошика, а не лежав під ногами у перехожих, мені завжди здавалося правильним. Тому я й не кидав на тротуар навіть таку дрібницю, як обгортку від невеликої цукерки.

Важко сказати, що саме керує людьми, які вирішують залишити своє сміття в неналежному місці. Можливо, незнання законів, адже в останній редакції Кодексу України Про адміністративні правопорушення штраф за викидання сміття в не призначених для цього місцях може досягати 1,7 тис. грн.

Хтось може вважати, що прибирання міста лежить цілком і повністю на органах місцевого самоврядування, але якщо весь час смітити, то навіть найкращі працівники не встигатимуть його прибирати.

Наприклад, у нашого сусіда Польщі дуже чисті вулиці і цього домагаються не тільки тим, що за це штрафують на 50-200 злотих (приблизно 400-1500 гривень), а й тим, що людям самим неприємно, коли в містах брудно. Щоб провчити людей, які вирішили викинути своє сміття на узбіччя, польський водій не пошкодував часу, щоб вийти з авто і закинути його назад в автомобіль тим, хто його викинув, а потім і змусити їх прибрати інше.

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Подібні випадки трапляються і у нас, але рідко люди “повертають” порушнику сміття, від якого він вирішив позбутися таким чином.

Якщо Україна і правда хоче стати європейською країною, то і всім її мешканцям потрібно поводитися належним чином і початися це може з такої дрібниці, як “доносити сміття до урни” і прибирати навіть там, де ви не смітили. Підняти чужий недопалок, фантик, пакет, пляшку і викинути в урну.

Психологи вважають, що люди смітять через кілька факторів, серед яких відношення до місця проживання, особиста відповідальність та індивідуальні чинники. Іноді люди просто намагаються не помічати сміття, яке лежить поруч з ними, хоча воно може доставляти величезний дискомфорт. Також нерідкі випадки, коли до купи сміття, яка лежить в недозволеному місці, люди докидають своє сміття, думаючи, що маленький недопалок або пляшка більшої шкоди не зроблять.

Що ж робити для того, щоб міста України були чистими, як у Польщі? Для початку, не варто смітити самим. Будь-який фантик, пляшку, пакет потрібно доносити до урни, а не кидати посеред вулиці або туди, “де ніхто не помітить”. Тим, хто курить, не варто викидати недопалки та краще намагатися задовольняти свою потребу в сигаретах там, де є попільнички або можливість відразу ж викинути недопалок.

Крім того, не потрібно нехтувати прибирати за іншими людьми. Якщо хтось залишив пакет від чіпсів за 2 метри до сміттєвого кошика, то краще донести його туди самому. Коли ви спостерігаєте, що люди просто викидають сміття на вулицю, то просіть їх прибрати його в урну. Краще фіксувати подібні випадки на відео. Якщо порушник відмовляється викидати сміття у спеціально відведене для цього місце, зверніться до поліцейських, адже за подібні витівки можна штрафувати.

І владі міста також потрібно вносити свою частку в загальну справу. Наприклад, можна взяти практику Австралії і зробити так, щоб всі сміттєві кошики знаходилися у зоні видимості, виділялися спеціальним кольором і постійно очищалися, щоб не виникло ситуації, коли людина хоче викинути сміття, але не може через те, що кошик заповнений. Проте таке часто можна побачити у Києві.

А щоб виховати в людях бажання викидати сміття в спеціально відведені для цього місця, можна розмістити у містах банери з фотографіями місць до прибирання сміття та після, як це зроблено в тій же Австралії. Може завдяки цьому й українці зайвий раз подумають, і не викидатимуть пляшку на вулицю, а донесуть її до сміттєвого відра.

До слова, у Львові 240 кв. м. території парку Снопківський перетворили на сміттєзвалище.

Фото: Клуб Коренного Киевлянина

Відео: STOP CHAM