Іловайськ у серпні 2014 не мав стратегічного значення – Муженко

Взяття Іловайська було одним з тактичних завдань ЗСУ у 2014 році, однак населений пункт не мав для армії стратегічного значення.

У серпні 2014 року Іловайськ вже не мав для Збройних сил України стратегічного значення та був “одним з тактичних завдань”, яке вирішувалось в ході масштабної операції на лінії фронту.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю для документального фільму про події під Іловайськом у 2014 р.

За словами Муженка, у липні Іловайськ “ще мав певний інтерес для нас, як велика вузлова станція і він в наших планах розглядався як один з тактичних епізодів, тактичних завдань, яке вирішувалось в ході всієї операції”.

– Операція мала широкий розмах, понад 400 км по фронту. Іловайськ, як населений пункт… якогось стратегічного значення для нас не мав, особливо у серпні місяці, коли ми контролювали Кутейникове… Не було необхідності ставити Іловайськ, як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь-за що взяти, – зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

Муженко розповів, що для дій ЗСУ на Іловайському напрямку було створено угрупування з підрозділів, добровольчих батальйонів МВС.

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– Від нас тоді було залучено за клопотанням МВС тільки механізовану групу – техніка 51-ї бригади, частково техніка ротно-тактичної групи 17-ї бригади. Потім там ще була збірна (група) з 93-ї бригади, яка підтягувалась рішенням керівника сектору “Б” генерала Хомчака і управління мало здійснюватися ними, – повідомив Муженко.

Як повідомлялося, в Україні розпочалися зйомки художнього фільму про бої за Іловайськ, який має вийти у 2019 році.

Фото: УНІАН