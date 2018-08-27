Корсар знищує “блокпост” – випробування новітнього ракетного комплексу

Під час випробувань з Корсару були обстріляні різні мішені, включаючи бетонний “блокпост”.

На військовому полігоні пройшли випробування українського протитанкового ракетного комплексу Корсар.

Як повідомили у Facebook розробників, державного конструкторського бюро Луч, вогневі випробування ПТРК проведені “в інтересах іноземного замовника”.

На опублікованому відеозапису відображені постріли ракетами з переносної пускової установки по різних мішенях, включаючи бетонний “блокпост”.

Читайте: Іловайськ у серпні 2014 не мав стратегічного значення – Муженко

ПТРК призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні – танків, БТРів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей – ДОТів, вертольотів, безпілотників.

До слова, раніше бюро Луч показало випробування нової крилатої ракети наземного базування Нептун.