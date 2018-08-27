КПВВ Майорське відновлює роботу – дата

Роботу КПВВ Майорське було зупинено 23 серпня через обстріли бойовиків.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду Майорське, роботу якого зупинили через обстріли бойовиків, відновить роботу 28 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

Таке рішення прийняв командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв у зв’язку з покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ.

Роботу Майорське відновить 28 серпня з 6.00 ранку.

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Також в прес-службі наголосили, що у разі загострення обстановки командування ООС залишає за собою право приймати більш рішучі кроки.

Як повідомлялося, сили ООС створили кільце безпеки навколо Торецька.