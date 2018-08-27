Курс долара в Україні: 5 порад, як не прогоріти на валюті

Прогноз курсу валют в Україні змінюється щодня. Куди бігти та що робити, щоб не прогоріти на валютних операціях, розповів експерт.

Валютний ринок України складається з кількох частин: міжбанківський валютний ринок, де торгують безготівковою валютою, офіційний готівковий ринок (обмінні пункти з ліцензією) і чорний валютний ринок.

Коли ви вирішили купити або продати валюту, в першу чергу потрібно ознайомитися з курсами протягом робочого дня на всіх трьох ринках, пише для News One член виконкому УТФА Віталій Шапран.

Якщо ви купуєте готівкову валюту, подивіться, куди рухаються котирування на покупку та продаж на міжбанку протягом дня.

Наприклад, якщо день почався з 27,85, і за таким же курсом можна було вільно купити долар на офіційному готівковому ринку, а до 15.30 котирування на продаж долара на міжбанку раптово просіли до 27,65, то сьогодні готівковий долар купувати не варто.

Стежте за чорним ринком. Якщо протягом дня середні котирування на міжбанку падають вниз, а їх випереджає середній курс продажу чорного ринку, варто почекати, на чому зупиниться спадаючий тренд, і вже тоді здійснювати операцію.

Якщо курс чорного ринку зростає швидше за міжбанк, це тривожна тенденція і не варто відкладати операцію на офіційному ринку, а скористатися його інертністю.

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Якщо ви купуєте валюту на офіційному готівковому ринку, то перед операцією вивчіть котирування українських банків і офіційних обмінних пунктів.

Намагайтеся не купувати та не здавати валюту на вокзалах, в аеропортах – там, як правило, дуже велика маржа, а це невигідно ні покупцеві, ні продавцеві.

Якщо ви сумніваєтеся в часі проведення операції і хочете купити чи продати валюту протягом 2-3 днів, поспостерігайте за маржею на міжбанку та на готівковому валютному ринку (різницею між продажем і купівлею).

Якщо маржа росте, то ринок знаходиться у стані невпевненості та близький до нестабільності. Якщо маржа на ринку падає, то, як правило, гравці впевнені, що великих зрушень на ринку найближчим часом не буде.

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Якщо ви накопичуєте валюту на поточні потреби, врахуйте, що вибір валюти повинен залежати не від ринкових прогнозів, а від того в якій валюті плануються витрати.

Змінюючи долари на євро на внутрішньому ринку, пам’ятайте, що внутрішній ринок готівкової валюти в Україні інертний.

Не зайвим буде заглянути на сайт Bloomberg або Reuters, щоб уточнити поточний курс євро до долара на світовому ринку.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку та Мінфін очікують, що в 2019 році середня вартість долара складе 30,5 гривень.

У свою чергу аналітики переконані, що кінцевою метою Нацбанку є рух курсу національної валюти на рівень 30-32 гривень за долар.