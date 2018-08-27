Майже 28 за долар: гривня знову дешевшає

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92-27,98 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,92-27,98 гривні;
Євро – 32,52-32,59 гривні;
Читайте: МВФ не допоможе: експерти дали прогноз курсу долара
Нагадаємо, 5 порад, як не прогоріти на валюті.
Чи обвалиться гривня без траншу МВФ?
Долар може перевалити за 30 грн 31%, 10 votes
Ні, курс залишиться в межах 27,50 – 28 грн 28%, 9 votes
За долар проситимуть не більше 28 грн 25%, 8 votes
Так, суттєво 16%, 5 votes
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+