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Майже 28 за долар: гривня знову дешевшає

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92-27,98 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,92-27,98 гривні;

Євро – 32,52-32,59 гривні;

Читайте: МВФ не допоможе: експерти дали прогноз курсу долара

 

Нагадаємо, 5 порад, як не прогоріти на валюті.

Чи обвалиться гривня без траншу МВФ?

  • Долар може перевалити за 30 грн 31%, 10 votes
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  • Ні, курс залишиться в межах 27,50 – 28 грн 28%, 9 votes
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  • За долар проситимуть не більше 28 грн 25%, 8 votes
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  • Так, суттєво 16%, 5 votes
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