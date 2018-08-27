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Міноборони показало відео випробування Нептуна

Конструкторське бюро Луч показало випробування нової крилатої ракети наземного базування Нептун.

Ракета Нептун

Ролик опубліковано на YouTube-каналі КБ Луч.

– Випробування української крилатої ракети, – йдеться у підписі до відео.

Читайте: Пробивають метрову броню: Турчинов показав українські ракети

Кілька днів тому на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети Нептун, яка точно вразила морську ціль на відстані 100 км.

Фото: скрін відео КБ Луч

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