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Парковка в аеропорту в Жулянах подорожчала – ціни

В міжнародному аеропорті Київ імені Ігоря Сікорського в Жулянах вартість добового паркування для легкових автомобілів збільшилась у 2,5 рази.

Раніше залишити машину перед терміналом коштувало 120 гривень на добу, тепер плата становить 300 гривень за такий час. Щодо годинної парковки для легкових автомобілів, то їхня вартість з 30 гривень зросла до 40 гривень, інформує avianews.

Ціна зросла також на розміщення мікроавтобусів і автобусів на парковці. Годинна парковка мікроавтобусів збільшилася з 30 гривень до 40 гривень, а добова – зі 140 гривень до 300 гривень.

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Тариф для автобусів на одну годину залишився як раніше – 40 гривень, а ціна добової стоянки піднялася зі 160 гривень до 300 гривень.

Нагадаємо, в аеропорту Бориспіль почали будувати посадочні платформи для швидкісної електрички з Києва.

Фото: iev.aero

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