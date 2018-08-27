Підвищення цін на газ: до чого готуватися отримувачам субсидій

Можливий перерахунок ціни на газ ніяк не позначиться на субсидіантах.

Розмір платежів за газ і житлово-комунальні послуги для одержувачів субсидій не зміниться.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

– Можливий перерахунок ціни на газ на одержувачах субсидій ніяк не позначиться, тому що вони платять і платитимуть фіксовану суму, – сказав він.

Розенко зазначив, що будь-яке рішення щодо зміни ціни на газ повинно прийматися після внесення змін до нової системи субсидій.

За словами віце-прем’єра, зміни, які відбулися в системі субсидій, повинні бути відкориговані.

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– Є відповідні доручення і урядового комітету, який я очолюю, і прем’єр-міністра. Я сподіваюся, що найближчим часом Мінсоцполітики виконає їх і до системи субсидій будуть внесені необхідні корективи, – підкреслив він.

Нагадаємо, згідно з даними Євростату, навіть після серії підвищень тарифів на газ для населення ціни залишаться суттєво нижчими ніж у країнах-ЄС.