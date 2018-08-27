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Погода в Україні на сьогодні, 27 серпня (КАРТА)

У понеділок, 27 серпня, в Україні буде тепло. Опади очікуються тільки на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході без опадів, температура до +31°.

Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі і грози. Температура до +23°.

Читайте: Вітер валив дерева і зривав дахи – негода на Закарпатті

У північних областях сонячно. Температура до +31°.

У центрі хмарно з проясненнями, температура до +32°.

У Києві без опадів, температура до +32°.

Нагадаємо, 24 серпня через сильні зливи місто Яремче затопило.

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