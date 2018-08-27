У кримському Армянську все вкрилося липкою іржею. Окупанти мовчать

Жителі Армянська в окупованому Криму виявили, що всі металеві предмети в будинках за ніч вкрилися дивною липкою іржею.

Кримчани у соцмережах пишуть, що це, швидше за все, через викиди заводу Кримський титан, але окупаційна влада мовчать, пише Крим. Реалії.

У липкій іржі буквально все – ключі, вентиляційні решітки та навіть хлібниці.

При цьому наголошується, що незадовго до появи іржі жителі північного Криму скаржилися на специфічний запах і димку.

– Це катастрофа. Окупанти мовчать. Все в іржі – і на вулиці, і в квартирах. На асфальті в місті жирний наліт. Техніка виходить з ладу. У людей занепад сил, почалися алергічні реакції. Уже кілька днів триває, – повідомляє в Twitter блогер Кримський Бандерівець.

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Раніше ми писали, що в Криму море перетворилося на “фекальний бульйон”, через що відпочивальники скаржаться на різні інфекційні захворювання.

Фото: Крымский Бандеровец