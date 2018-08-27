У Києві відключать холодну воду (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

У деяких районах Києва 29 серпня та 1 вересня не буде холодної води – через планові ремонтні роботи.

Про це повідомляє Київводоканал.

Зокрема, у зв’язку ремонтом систем водопостачання не буде води за наступними адресами:

29 серпня з 09.00 до 18.00 – вулиця Коновальця, 27, 27-А;

– вулиця Коновальця, 27, 27-А; 1 вересня з 08.00 до 2 вересня 09.40 – провулок Куренівський, 4/8, 4/8-А, 4/8-Б, 4/8-В, 4/8-Г, 4/9, 12, 15, 15-А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.

Зазначається також, що наразі через пошкодження мережі холодного водопостачання тимчасово немає води за адресами: вул. Білицька,14, вул. Анни Ахматової, 5Б, вул. Лисогірська – з 11 до 29, вул. Салютна, 3 і 5; проспект Маяковського, 55; проспект Ватутіна, 8, 8-А, 8-Г, 10, 10-А і 4-В і вул. Симиренка, 25, 27, 29, 31.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень – 1 доба.

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Нагадаємо, через підвищення вартості рідкого хлору для очищення питної води вартість водопостачання для споживачів зросте щонайменше на 2-3%.

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