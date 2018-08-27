PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Києві відключать холодну воду (СПИСОК ВУЛИЦЬ)/

У Києві відключать холодну воду (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

У деяких районах Києва 29 серпня та 1 вересня не буде холодної води – через планові ремонтні роботи.

Вода

Про це повідомляє Київводоканал.

Зокрема, у зв’язку ремонтом систем водопостачання не буде води за наступними адресами:

  • 29 серпня з 09.00 до 18.00 – вулиця Коновальця, 27, 27-А;
  • 1 вересня з 08.00 до 2 вересня 09.40 – провулок Куренівський, 4/8, 4/8-А, 4/8-Б, 4/8-В, 4/8-Г, 4/9, 12, 15, 15-А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.

Зазначається також, що наразі через пошкодження мережі холодного водопостачання тимчасово немає води за адресами: вул. Білицька,14, вул. Анни Ахматової, 5Б, вул. Лисогірська – з 11 до 29, вул. Салютна, 3 і 5; проспект Маяковського, 55; проспект Ватутіна, 8, 8-А, 8-Г, 10, 10-А і 4-В і вул. Симиренка, 25, 27, 29, 31.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень – 1 доба.

Читайте: ДніпроАзот відновлює виробництво хлору для очищення води

Нагадаємо, через підвищення вартості рідкого хлору для очищення питної води вартість водопостачання для споживачів зросте щонайменше на 2-3%.

Фото: pixabay.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Більше не Росія: топ-5 країн, звідки приїхали туристи до Києва
Викрадення людини у Києві
У Києві бандити на авто викрали людину
Графік шкільних канікул 2018-2019 у Києві
Кличко: Сьогодні в багатьох українців змінилося сприйняття незалежності
Чого найбільше хочуть українці: на Хрещатику створили карту бажань
Парад у Києві на День незалежності 2018
У Києві з’являться патрульні на мотоциклах
Київ звернувся до Кабміну, щоб пришвидшити укладання договору з НАК Нафтогазом на поставку газу
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка