Україна передала Туреччині список політв’язнів

Україна передала Туреччині список всіх українських політв’язнів, про які раніше просив президент Реджеп Ердоган.

Список політв’язнів передали через українське посольство в Туреччині, заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, передає Громадське.

– Уже передали, але точну дату сказати не можу. Десь тиждень тому це було, – сказав він.

Джемілєв додав, що Ердоган не називав жодних термінів, коли саме він говоритиме з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення українських політв’язнів.

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Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив надати йому список українських в’язнів у російських в’язницях, щодо яких він пообіцяв “говорити з Путіним”.

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Фото: Мустафа Джемілєв/Facebook