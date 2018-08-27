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Україна та ЄС погодили умови отримання €1 млрд

Україна та Євросоюз погодили умови отримання Києвом траншу макрофінансової допомоги в розмірі €1 млрд. Угода буде підписана найближчим часом.

Україна ЄС

Європейський союз і Україна узгодили умови, за яких Київ отримає новий транш макрофінансової допомоги, повідомив постійний представник України в ЄС Микола Точицький під час засідання прес-клубу МЗС.

– Прогрес є, умови є. Я, на жаль, не можу вам їх розкрити до того часу, як буде підписано угоду.

Підписана вона буде найближчим часом, – зазначив він.

Читайте: ЄС виділив Україні €15,5 млн безповоротного траншу

Раніше повідомлялося, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС розміром €1 млрд Україна розраховує отримати восени.

Фото: Dreamstime

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